KDV indirimi, zeytinyağına da yansıdı

Temel gıdalarda yapılan indirimlerin reyonlara yansımasıyla birlikte zeytinyağının 5 kiloluk bir tenekesinde 20 liraya varan indirim gerçekleşti.

Temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Bugün yapılan denetimlerle birlikte çalışmalar sürerken, zeytinyağı sektöründe de fiyat etiketlerine indirim yansıdı.

Zeytinyağı sektörü KDV indirimini sevinç ile karşıladı.

"BEŞ KİLOLUK TENEKEDE 20 LİRA İNDİRİM YAPIYOR"

KDV indirimini değerlendiren Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin, zeytinyağı üreticisi Mehmet Semerci, "Temel gıda maddelerinde yapılan vergi indirimin hem tüketiciye hem de üreticiye olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yüzde yedilik indirim ile ki biz onu dün akşamdan itibaren hem merkezimizde hem de şubelerimizde hemen uygulamaya koyduk. Çünkü insanların ne kadar zeytinyağı tüketirlerse, zeytin tüketirlerse o kadar sağlıklı olacağını biliyoruz. Bu yüzden yeter ki bizim gibi bu ürün pazarlayan arkadaşlar bu indirimi hemen etiketlerine yansıtsınlar. Tüketici en azından yüzde 7, ki beş kiloluk bir tenekede 20 lira yapıyor bu indirim. Önceden etiketlerin üzerine yeni etiketler ile değiştirirdik. Üzerine zam koyardık. Bu sabahtan itibaren fiyatlarımızı geriye çekerek yeni etiketler yaptık. Biz ve üreticilerin daha fazla ürün satmalarını sağlayacak. Dolayısıyla son derece memnuniyet verici." dedi.





"SİPARİŞLERİMİZ VE SATIŞLARIMIZ ARTTI"

Butik zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, "Tüketicinin elbette KDV konusunda avantajları olacaktır. En azından tüccar veya bizim gibi butik zeytinyağı üreticileri veya satan kişiler bu KDV indiriminde mali yönde faydalandıkları için elbette bu tüketiciye de yansıyacaktır. Biz yaklaşık olarak yüzde 10 civarında bugün itibariyle gerek internet satışlarımızda gerekse satış noktalarımızda indirim yaptık. Bu da tüketicinin daha ucuz ürün almasını sağlayacaktır. Özet olarak KDV indirimi ile birlikte siparişlerimiz ve satışlarımız arttı diyebiliriz." şeklinde konuştu.



