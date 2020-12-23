KDV indirimleri 31 Mayıs 2021 tarihine uzatıldı

Pandemi döneminde bazı ürün grupları için getirilen Katma Değer Vergisi (KDV) indirimleri, 5 ay daha devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararlar kapsamında, salgın dönemi için uygulanan Katma Değer Vergisi’ndeki (KDV) indirimlerin, 5 ay daha devam edeceği bildirildi.

İNİDİRİM ORANLARI

İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,

Bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

EĞLENCE VERGİSİ YÜZDE 0 OLDU

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edildi.

STOPAJ İNDİRİMİ MARTTA SONA ERECEK

Banka TL mevduatlardan alınan stopajda uygulanan indirim, mart sonuna kadar sürecek. 6 aya kadar 15’ten 5’e, 1 yıla kadar 12’den 3’e, 1 yıldan uzun 10’dan sıfıra düşürüldü.

KİRA SERTİFİKALARINDAN SAĞLANAN GELİR

Mevcut oranlar itibarıyla bankaların ihraç ettiği finansman bonoları ile 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelir ve kazançlar yüzde 15 oranına tabi, tahviller ise yüzde 10 oranında vergilendiriliyor.

GELİR VE KAZANÇLARA MEVDUATLARDA ULGULANAN ORANLAR

Aynı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mart 2021 sonuna kadar iktisap edilenler için geçerli olmak üzere bankaların bono ve tahvilleri ile kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara mevduatlarda uygulanan oranların uygulanması sağlanıyor.

ELDE TUTULMA SÜRELERİNE GÖRE

Buna göre vadesine 6 aydan daha az kalan tahvil, bonolardan elde edilen gelirlere (kupon ödemeleri gibi) yüzde 5, vadesine bir yıl kalanlara yüzde 3, bir yıldan uzun kalanlara yüzde sıfır oranı uygulanacak. Ayrıca bu varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değer artış kazançları da elde tutulma süresine göre 6 aya kadar elde tutulanlar yüzde 5, bir yıla kadar elde tutulanlar yüzde 3, bir yıldan uzun elde tutulanlar yüzde sıfır vergi oranına tabi olacak.