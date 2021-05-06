KDV mükelleflerinin sayısı 3 milyonu geçti

Türkiye'de Katma Değer Cergisi (KDV) mükellefi sayısının bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 3 milyonu geçtiği açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Türkiye'de Mart 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken, KDV mükellefi sayısı ilk defa 3 milyonu aştı.

KDV mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında ve 217 bin 245 kişi artarak 3 milyon 4 bin 548 kişi oldu.

EN FAZLA MÜKELLEF İSTANBUL'DA

Söz konusu mükelleflerin 897 bin 805'i İstanbul'da, 245 bin 696'sı Ankara'da, 198 bin 116'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

GELİR STOPAJ VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 11,7 ARTTI

Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 141 bin 271 kişi artarak 2 milyon 123 bin 812'ye ulaştı.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 11,7'lik (346 bin 492 kişi) artışla 3 milyon 309 bin 664'e çıktı.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 8,6 (74 bin 676 kişi) artarak 939 bin 675 oldu.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 136 bin 940'a, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 818 bin 504'e yükseldi.