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    KDV mükelleflerinin sayısı 3 milyonu geçti

    Türkiye'de Katma Değer Cergisi (KDV) mükellefi sayısının bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 3 milyonu geçtiği açıklandı.
    • AA
    • 06.05.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 11:52
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    KDV mükelleflerinin sayısı 3 milyonu geçti

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Türkiye'de Mart 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken, KDV mükellefi sayısı ilk defa 3 milyonu aştı.

    KDV mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında ve 217 bin 245 kişi artarak 3 milyon 4 bin 548 kişi oldu.

    EN FAZLA MÜKELLEF İSTANBUL'DA

    Söz konusu mükelleflerin 897 bin 805'i İstanbul'da, 245 bin 696'sı Ankara'da, 198 bin 116'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

    KDV mükelleflerinin sayısı 3 milyonu geçti #1

    GELİR STOPAJ VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 11,7 ARTTI

    Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 141 bin 271 kişi artarak 2 milyon 123 bin 812'ye ulaştı.

    Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 11,7'lik (346 bin 492 kişi) artışla 3 milyon 309 bin 664'e çıktı.

    Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 8,6 (74 bin 676 kişi) artarak 939 bin 675 oldu.

    Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 136 bin 940'a, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 818 bin 504'e yükseldi.

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