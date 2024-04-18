KDV tutarının iade konusu yapılmayacak miktarı değiştirildi İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılmayacak kısmıyla ilgili sınır, 2023'te uygulanan 57 bin 700 liradan 90 bin 800 liraya çıkartıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de yapılan değişikliği aktardı.

Tebliğin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceğini belirten GİB, değişiklikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (III/B-3.) bölümünün dokuzuncu paragrafında yer alan '2023 yılı için 57 bin 300 TL' ibaresinden sonra gelmek üzere, '2024 yılı için 90 bin 800 TL' ibaresi eklenmiştir.

Yıllar - Sınır tutarı

2024 - 90 bin 800 TL

2023 - 57 bin 300 TL

2022 - 25 bin 700 TL

2021 - 18 bin 900 TL

2020 - 17 bin 300 TL