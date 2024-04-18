KDV tutarının iade konusu yapılmayacak miktarı değiştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de yapılan değişikliği aktardı.
Tebliğin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceğini belirten GİB, değişiklikle ilgili şu açıklamayı yaptı:
26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (III/B-3.) bölümünün dokuzuncu paragrafında yer alan '2023 yılı için 57 bin 300 TL' ibaresinden sonra gelmek üzere, '2024 yılı için 90 bin 800 TL' ibaresi eklenmiştir.
Yıllar - Sınır tutarı
2024 - 90 bin 800 TL
2023 - 57 bin 300 TL
2022 - 25 bin 700 TL
2021 - 18 bin 900 TL
2020 - 17 bin 300 TL
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