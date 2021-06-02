KDV ve stopaj oranlarında indirim 31 Temmuz'a uzatıldı

KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimlerin, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

KİRA STOPAJ KESİNTİ ORANI YÜZDE 20 YERİNE YÜZDE 10 OLACAK

Buna göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.

KDV İNDİRİM ORANLARI

İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek.

KORONAVİRÜS SALGININDAN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLER DİKKATE ALINDI

Yayınlanan karara göre, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, temmuz sonuna kadar uzatıldı.

İŞ YERİ KİRALAMA HİZMETLERİNDE KDV ORANI YÜZDE 8

Kararla temmuz sonuna kadar iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8 olması ve iş yeri kiralamaları karşılığında ödemeler üzerinden yapılan tevkifat oranının yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına devam edilmesi sağlandı.

SİNEMA BİLETLERİNDEKİ EĞLENCE VERGİSİ SIFIRLANDI

Diğer taraftan, 31 Temmuz'a kadar sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin oranı da sıfır olarak uygulanacak.