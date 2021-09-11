Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, faaliyete geçtiği 47 yıldır kesintisiz enerji üreterek Türkiye ekonomisine katkı sundu.

Keban Barajı, Türkiye ekonomisi ve sanayisi için örnek bir yatırım olarak 47. yılını doldurdu.

1 MİLYON 824 BİN AİLENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Elazığ'ın Keban ilçesinde yapımına 1965 yılında başlanan ve 1974'te ilk 4 türbini, 1981 yılında da diğer 4 türbini devreye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES), yıllık ortalama 6 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle 1 milyon 824 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Barajın yapılmasıyla Elazığ'ın batı, kuzeydoğu ve doğu istikametinde 125 kilometre uzunluğunda 675 kilometrekare alanda 30 milyar 600 milyon metreküp kapasiteli dev bir göl oluştu.

KEBAN BARAJ İKİNCİ YAPAY GÖL

Keban Baraj gölü bu özelliğiyle Türkiye'deki yapay göller arasında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, tüm göller baz alındığında ise Van Gölü, Tuz Gölü ve Atatürk Baraj Gölü'nün ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra göl çevresinde oluşan mesire alanlarıyla da bölgede sosyal hayata katkıda bulunan Keban Barajı, son yıllarda balık üretimiyle de ekonomiye önemli katma değer sağlamaya devam ediyor.

"BU TÜR PROJELERİN ÜLKEMİZE KAZANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine, Keban Barajı ve HES'in kurulduğu dönemde ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşıladığını söyledi.

Keban Barajı, 47 yılda ekonomiye 151 milyar lira katkı sağladı VİDEO

ÜLKE EKONOMİSİNE 151 MİLYAR KATKI

Dündar, Keban Barajı ve HES'in 47 yılda yaklaşık 270 bin 172 gigawattsaat enerji ürettiğini, ülke ekonomisine yaklaşık 151 milyar lira katkı sağladığını bildirdi.

EÜAŞ VE TÜBİTAK TARAFINDAN REHABİLİTASYON PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

Keban HES İşletme Başmühendisi Bilge Selçuk Kuzgun ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleri ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından rehabilitasyon projesi yürütüldüğünü dile getirerek, amacın sistemlerin daha verimli bir şekilde çalışması ve kapasite artışının sağlanması olduğunu kaydetti.

"REHABİLİTASYON PROJESİ İÇİN 50 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK"

Rehabilitasyon projesinin tamamlanmasıyla KEBAN HES'in daha nice seneler ülkenin enerji ihtiyacını karşılamaya devam edeceğini aktaran Kuzgun, TÜBİTAK'ın yaptığı işlerin yatırım bedelinin yaklaşık 25 milyon euro olduğunu EÜAŞ'ın ilerleyen süreçte trafolarda yapacağı çalışmalarla Keban HES için yürütülen rehabilitasyon projesinin yatırım bedelinin yaklaşık 50 milyon avro seviyesine ulaşacağını belirtti.