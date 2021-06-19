Kentsel dönüşüm eşya depolarına talebi artırdı

Kentsel dönüşüm için boşaltılan evler, eşya depolarını doldurmaya başladı.

Kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Evini boşaltanlar geçici olarak gidecekleri evlere tüm eşyalarını taşımak istemiyor. Bazıları da yazlıklarına gidiyor ya da akrabalarının yanında yaşıyorlar. Böylece ortada kalan eşyaların 1-2 yıllığına saklanması zorunluluğu doğuyor.

İKAMET ETTİĞİ EVDEN GEÇİCİ OLARAK TAŞINMASI GEREKEN VATANDAŞIN EŞYA DEPOLAMA İHTİYACI DOĞDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca İstanbul’da 118 bin 500 konut için dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu durum, halihazırda ikamet ettiği evden geçici olarak taşınması gereken vatandaşın eşya depolama ihtiyacını da artırıyor.

YAZLIĞINA GİDEN YA DA AKRABASININ YANINDA KALANLAR TERCİH EDİYOR

Bu süreçte binasını terk eden ve kiraya çıkan haneler, tüm eşyalarını taşımak yerine belli bir kısmını depolara emanet ediyor. Aynı şekilde tüm eşyalarını depolamak ve bu süreci yazlığında veya yakınlarının yanında geçirmek isteyenler de oluyor.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DEVAM ETTİĞİ 1-2 YIL İÇİNDE EŞYALAR DEPOLARDA SİGORTALI OLARAK SAKLANMALI”

Bu süreçte eşya depolarına olan talep artarken, sektörde aktif faaliyet gösteren bir şirketin yöneticisi olan Ulaş Gümüşoğlu fırsatçılara karşı uyarıyor “Tamamlanması bina başına yaklaşık 1-2 yıl süren kentsel dönüşüm çalışmalarının sonunda, eşyaların kullanıma hazır ve hasarsız bir şekilde depolandığı yerden teslim alınması gerekiyor. Bu noktada hizmet alınacak eşya depolarının seçiminde eşyaların profesyonel ve güvenli bir ortamda muhafaza edildiğinden ve daha da önemlisi sigortalandığından emin olunmalı.” uyarısında bulundu.