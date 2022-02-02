Kentsel dönüşümde desteği dönüşümü hızlandıracak

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı, kentsel dönüşümde desteğin artırılmasının dönüşümü hızlandıracağı, sektörü canlandıracağı görüşünü savundu.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Genel Sekreteri Dr. Haldun Ersen, kentsel dönüşüm kredisi desteğinin iki kat artırılmasına ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Ersen, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ve kentsel dönüşüme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğini artıran kararı değerlendirdi.

BANKALARDAN KULLANDIRILAN FAİZ DESTEĞİ ARTIRILDI

Kararla 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğinin iki kat artırıldığını kaydeden Ersen, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin liradan 160 bin liraya, konut ve iş yeri yapım kredileri için 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı limiti ise 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi."





"DESTEKLER SEKTÖR İÇİN DE VATANDAŞ İÇİN DE DEĞERLİ"

Haldun Ersen, faiz destekli kredilerin kullandırılma süresinin de bir yıldan iki yıla çıkarıldığını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kentsel dönüşüm özelinde mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlarda KDV de daha önce yüzde 1'e indirilmişti. Bu teşvikler çok değerli. Daire başına tutarların iki kat artırılması kentsel dönüşümü hızlandıracak, inşaat sektörünü canlandıracak. Nitekim son 8 yılda 564 bin konut dönüşebilmişti. 700 bin konutun dönüşümü ise sürüyor. Acil dönüşmesi gereken konut adedi ise 300 bini İstanbul'da olmak üzere 1,5 milyon. Bu kararı, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün bağlantılı olduğu 200'den fazla alt sektörde ekonomik canlanma oluşturacak bir teşvik olarak görüyorum. Dolayısıyla karar sadece sektör adına değil, vatandaş adına da oldukça değerli."