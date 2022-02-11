KGF finans bu sorunun çözüm yollarından birisi

KGF yani Kredi Garanti Fonu’nu ve desteğini hep duyarız. Peki nedir bu KGF? Sizin için detaylandırdık.

Dünyada ve Türkiye’de ekonomilerin temel taşları KOBİ dediğimiz küçük ve orta boy işletmelerdir. Bu işletmelerin finansman kaynaklarına ulaşmalarındaki en büyük problemi de yeterli teminatlara sahip olmamaları. Bu nedenle işletme sermayesi ya da yatırım ihtiyacı için gerekli fona bir türlü erişemezler.

KGF FİNANS SORUNUNU ÇÖZÜYOR

İşte KGF bu sorunun çözüm yollarından birisi. Kefalet, yani bir çeşit kefillik yaparlar. Birinin borcunu ödememesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alır.

Müteselsil kefildir. Yani borcun yerine getirilmesinde aynen borçlu gibi borcun ödenmesini üstlenir.

KENDİSİ KREDİ VERMİYOR, KEFİL OLUYOR

Kredi Garanti Fonu'nun kendisi kredi vermez. Ancak işletmeler lehine kefil olarak bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırır. Ancak riski de tamamen ortadan kaldırmaz. Aslında bir nevi riski paylaşır. Gelişmiş pek çok ülkede bu sistem uygulanır.

KGF 1991'DE KURULDU

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre 1991'de kurulmuş bir anonim şirkettir.

Daha sonra bünyesine kamu kuruluşu olan ortaklar katıldı. Özellikle 2008 yılının ikinci yarısından itibaren faaliyetlerine hız verdi. O zaman dünyada ekonomik koşullar zorlaşınca bankalar fon kullandırırken firmalara temkinli yaklaşmıştı.

Global krizde bankalar, krediler karşılığı yüksek tutarlı teminatlar talep etmişti.

Kredi Garanti Fonu A.Ş. o dönemde devreye daha çok girdi.

YATIRIMLARA DESTEK VERİYOR

Bu sistem sadece KOBİ’lerin ekonomik faaliyetlerini devam ettirmesini sağlamıyor. Aynı zamanda hayata geçirilemeyen projelerin uygulanabilmesine de olanak tanıyor. Kredi Garanti Fonu’nu oluşturan ortaklar fonun kaynağına da destek oluyor. KGF’nin kaynaklarını; hazine fonu, kendi özkaynakları ve yurt dışı fonlar oluşturuyor.

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ VAR

Türkiye’nin çeşitli köşelerinde bölge temsilcilikleri var, onların aracılığı ile sahaya iniyor. Fon, ekonomiyi oluşturan sektörlerle toplantılar düzenliyor, yurt dışında benzer kurum ve bankalarla temas kuruyor. Türk ekonomisinin neye ihtiyacı var, KOBİ’ler daha çok nerelerde tıkanıyor gibi araştırmalar yapıyor.

YENİ DESTEK PAKETLERİ GÜNDEME GELİYOR

Zaman zaman çok çeşitli konularda Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak yeni destek paketi gündeme geliyor. Hükümet, KGF desteği ile duyurduğu bu paketlerle iş dünyasını rahatlatıyor.

DESTEK PAKETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Özetle, KGF, KOBİ’lerin önünü açıyor. Onlara kefil oluyor. Sağladığı kefaletle anlaştığı bankalardan ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlıyor. Finansa ulaştırıyor.

Sağladığı krediler belirli bir süre geri ödemesiz olabiliyor. Bazen destekleri yüzde 100’e çıkabiliyor. Desteğe kamu ve özel bankalar katılabiliyor. Tüm bu detaylar açıklanan paketi göre değişiklik gösteriyor.

DESTEK VERİLEN ALANLAR ÇOK ÇEŞİTLİ OLABİLİYOR

Yatırım, kalkınma, istihdam, üretim, ihracat sağlayan ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik firmalara öncelik tanınıyor.

Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'leri destekliyor. Yapılan bu destekler piyasalara olumlu yönde etki ediyor.

Kısacası, iş dünyasına uzun vadeli TL cinsi kredilerle nefes aldırılıyor.

Esnaf ve sanatkarlar hatta serbest meslek sahipleri de sistemden yararlanabiliyor.

KGF, inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç olmak üzere birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefalet desteği sağlıyor.

KOSGEB, TÜBİTAK, ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlarla işbirliği yaparak da kefalet veriyor.

KGF bugüne kadar 1 milyon 273 bin 764 işletmeye destek verdi.

ÖZ KAYNAKLAR SADECE KOBİLERE

Özkaynak kefaletlerinden sadece KOBİ ölçekli işletmeler yararlanabiliyor.

Hazine desteklerinden ise turizm, tarım, sanayi gibi çok farklı alanlar devreye giriyor.

KGF KREDİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka krediyi KGF’den istiyor. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu yerine getiriyor. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanunu takip yapıyor.