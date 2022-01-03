Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama...

Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama...

Emekli ve memur zam oranlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı da belli oldu. Peki 2022 yılı kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Asgari ücrete yapılan zammın ardından dört gözle beklenen memur ve emekli zam oranları da açıklandı.

Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

İşçi ve işverenin merak konusu olan bir konuda daha gündeme geldi: Kıdem tazminatı...

İş Kanunu ile şartları belirlenen kıdem tazminatı, çalışanlara maddi güvence sağlarken işverenlere de çalışan sirkülasyonunun önüne geçme imkânı tanıyor.

Kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı, hangi şartlarda hak kazanıldığı sıklıkla araştırılırken, 2022 yılı için kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu merak konusu.

Peki, 2022 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR 2022?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgesinde kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlenmişti.

2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da 12 bin 976 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2022

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin çalıştığı son işyerinde her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret ele alınmaktadır. Eğer çalışanın tam yıl süresi dışında çalıştığı günler varsa, bu günler 30 gün üzerinden oranlama yapılarak tazminat ücreti alınır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken: