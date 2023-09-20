Kıdem tazminatında yeni uygulama: Neler değişti Kıdem tazminatındaki değişiklik sonrası işveren ve işçilerin aklındaki soru işaretlerine iş ve sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, Ensonhaber yayınında yanıt verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile 2023 yılı ikinci yarısı için kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, 2023 yılı ilk yarısı için geçerli olan tavan tutar olan 19.982,83 TL'ye göre %17,18 oranında bir artışa işaret ediyor.

Kıdem tazminatındaki yenilik neler getiriyor

Yeni kıdem tazminatı tavanı, işçilerin işten çıkarılmaları durumunda alacakları tazminatın miktarını artıracak. Bu durum, işçilerin iş güvencesini güçlendirecek ve işverenleri işten çıkarmaları konusunda daha dikkatli olmaya sevk edecek.

Yeni kıdem tazminatı tavanı, işverenler açısından da bir maliyet artışına neden olacak. Bu maliyet artışının, işverenler tarafından işçilere zam veya başka şekillerde geri ödenmesi muhtemel.

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl memur maaş katsayılarına göre belirlenmekte. Bu nedenle, gelecek yıllarda da kıdem tazminatı tavanı, enflasyon ve ekonomik gelişmelere göre artmaya devam edecek.

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem özel YouTube yayınına konuk olan iş ve sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, konuyla ilgili merak edilenlere değindi:

"Kıdem tazminatı devlet garantisi altında olacak"