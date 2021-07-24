Antep fıstığının hasadından önce yapılan boz fıstık hasadı, rekoltenin düşük olmasına rağmen, talebin yoğunluğuyla artması beklenen fiyatı ile üreticisini yine sevindirecek.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis’te de başlandı. Tam olgunlaşmamış iç fıstığa Kilis'te "yeşil altın" ismi veriliyor.

Kilis’te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor. Boz fıstık hasadı 15-20 gün içerisinde sona erecek.

"BAKLAVALIK BOZ FITIĞI SATMAK İÇİN ACELE EDİLMESİN"

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, baklavalık boz fıstığın hasadına başlandığını ifade ederek, “Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye’de 6’ncı sıradadır. 40 dereceyi aşan bir sıcaklıkta, boz fıstık hasadı yapılıyor. Kilis’te 70 bin dekar alanda, üretim yapılıyor. 5 bin ton ürün elde edilmektedir. Boz fıstığın kabuklu tarladaki fiyatının kilosu 20 liradır. Beklenti yüksek, fiyatların artması bekleniyor. Çiftçiler satmak için acele etmesinler. Rekoltede düşük, fazla fıstık yok. Fıstık olmaması nedeniyle talep artacaktır. 1 kilo boz fıstığın içinden 350-400 gram fıstık içi elde edilmektedir. İlimizde 850 bin adet fıstık meyvesi veren ağaç bulunuyor. 275 bin daha meyve vermeyen ağacımız bulunuyor. Her geçen gün fıstık üretimi artmaktadır.

Kilis’te fıstık boz hasadı başladı ViDEO



ÇİFTÇİLERİN FISTIKTA KÂR PAYI DAHA FAZLA

Çiftçilerin fıstıkta kâr payı daha fazladır. Bu nedenle fıstığa yönelme daha fazladır.” dedi.

BOZ FISTIK, YEŞİL ALTIN OLARAK BİLİNİYOR

Fıstık üreticisi Mehmet Canbakış, Kilis’te, yeşil altın olarak bilinen boz fıstığın hasadına bugün itibariyle başlandığını ifade ederek, “Bu yıl kuraklık gitmesi, yağışın az olması nedeniyle verim çok düşüktür. Geçen yıl 10 yılın en yüksek rekoltesini almıştık. Bu yıl ise rekolte çok düşük, bu yıl yaş boz fıstığın kabuklu hali 20 liradır. Kısa süre içerisinde fiyatların artmasını bekliyoruz.

GEÇEN YIL İKİ GÜN SÜREN HASAT BU YIL YARIM GÜNDE BİTTİ

Geçen yıl bu tarlamdaki fıstığı iki günde topladım, bugün ise sabah başladık, öğle olmadan hasat bitti.” şeklinde konuştu.