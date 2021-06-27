Kilis’te hasadı başlayan patlıcan, tarlada kilosu 2 liradan satılıyor.

En erken patlıcan hasadının yapıldığı Kilis’te toplam 1.500 dekar alanda 7 bin 500 ton civarında patlıcan üretiminin yapılıyor.

“HASADIN SONU BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK”

Kilis’in Suriye sınırındaki Yavuzlu köyünde patlıcan üretimi yapan Mehmet Şahbaz, “Şu an üretimimiz iyi gidiyor, rekoltede iyi durumda, ilk hasadımızı yapmış bulunuyoruz. 2 lira civarında patlıcan pazar buluyor. Böyle giderse çok güzel, bu yıl zararlı böcekle mücadelemiz çok fazla. Hasadın sonu da böyle giderse çiftçinin yüzü gülecek. Pazarda yer bulursa patlıcan üreticinin yüzünü güldürecek.” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Suriye sınırına sıfır noktada patlıcan hasadının yapıldığını ifade ederek, “1.500 dekar alanda 7 bin 500 ton patlıcan üretimi yapılmaktadır. Verim bu yıl iyi, fiyatlar 2 liradan alıcı buluyor. Fiyatlar böyle giderse çiftimiz para kazanır.

Kilis’te patlıcanın kilosu tarlada 2 liradan satılıyor ViDEO



DOLMALIK VE KIZARTMALIK OLARAK İKİ ÜRÜN VAR

Dolmalık, kızartmalık olarak iki ürün yetişmektedir. Yoğunluk olarak dolmalık çeşidi üretiliyor. Dolmalık patlıcan yaş olarak tüketildiği gibi kurutmalık olarak da tüketiliyor. Kurutmalık patlıcan ev hanımları tarafından içerisi çıkarıldıktan sonra kurutuluyor, kış aylarında tüketiliyor.

KİLİS’TE SEBZE ÜRETİMİ ARTIYOR

Kilis’te sebze üretimi her geçen gün artıyor. Bunun nedeni ise devletimizin sulamayı desteklemesidir. Baraj ve göletlerden sulama amaçlı olarak su vermesi ve göletlerin ve barajların artmasıdır. Alternatif ürünlerin suyla birlikte çeşitleri arttı. Bu da çiftçimiz için önemlidir, geliri artmaktadır.” diye konuştu.