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- Kilis’te Ramazan'da 'gerebiç tatlısı' mesaisi
Kilis’te Ramazan'da 'gerebiç tatlısı' mesaisi
- İHA
- 05.05.2021 - 17:29
- Güncelleme : 05.05.2021 - 17:46
Kilis’te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar, unlu mamul satan iş yerleri ve pastanelerde zeytinyağı, irmik, un, şeker fıstıklı ve cevizden oluşan gerebiç tatlısı yapımı için yoğun mesaisi sürüyor.
"GEBERİÇ TATLISI EVLERDE DE YAPILIYOR"
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala fırın ve pastanelerin yanı sıra birçok evde de yapılan gerebiç tatlısı, Ramazan ayında iftar sofraları süslerken, bayramda en çok ikram edilen ve tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor.
Kilis’te asırlardır yapılan gerebiç tatlısına bölge insanı ise yoğun ilgi gösteriyor.
TATLILAR İL DIŞINA ÇIKARTILIYOR
Gerebiç üretip satan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, mesleği babasından öğrendiğini ifade ederek, “Gerebiçin içerisinde zeytinyağı, irmik, un, şeker fıstıklı ve cevizden oluşmaktadır. Özellikle Ramazan ayına özgü bir tatlı türüdür. İmkanı olan evlerinde yapıyor, imkanı olmayanlara biz hizmet ediyoruz. Biz yıl 12 ay gerebiçi yapıyoruz. Yaptığımız gerebiçler, il dışına çıkıyor.
Kilis’te Ramazan'da 'gerebiç tatlısı' mesaisi ViDEO
İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün illere gönderiyoruz. Gerebiç yapmak zahmetli bir iştir. Gerebiçi zeytinyağlı yapıyoruz. Bu nedenle daha çok tercih ediliyor. Cevizli kilosu 50 lira, fıstıklı 75 liradır. Ramazan aylarında evlere de ev hanımları tarafından yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda misafirlere ikram ediliyor.” dedi.
“GEREBİÇLER, İSTANBUL, ANKARA VE BÜTÜN İLLERE GÖNDERİLİYOR”
İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün illere gönderiyoruz. Gerebiç yapmak zahmetli bir iştir. Gerebiçi zeytinyağlı yapıyoruz. Bu nedenle daha çok tercih ediliyor. Cevizli kilosu 50 lira, fıstıklı 75 liradır. Ramazan aylarında evlere de ev hanımları tarafından yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda misafirlere ikram ediliyor.” dedi.