Ramazan'da her il kendine özgü tadını üreterek bölge halkına sunuyor. Kilis'te de bu dönemde "geberiş tatlısı" ön plana çıkıyor.

Kilis’te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar, unlu mamul satan iş yerleri ve pastanelerde zeytinyağı, irmik, un, şeker fıstıklı ve cevizden oluşan gerebiç tatlısı yapımı için yoğun mesaisi sürüyor.

"GEBERİÇ TATLISI EVLERDE DE YAPILIYOR"

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala fırın ve pastanelerin yanı sıra birçok evde de yapılan gerebiç tatlısı, Ramazan ayında iftar sofraları süslerken, bayramda en çok ikram edilen ve tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Kilis’te asırlardır yapılan gerebiç tatlısına bölge insanı ise yoğun ilgi gösteriyor.

TATLILAR İL DIŞINA ÇIKARTILIYOR

Gerebiç üretip satan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, mesleği babasından öğrendiğini ifade ederek, “Gerebiçin içerisinde zeytinyağı, irmik, un, şeker fıstıklı ve cevizden oluşmaktadır. Özellikle Ramazan ayına özgü bir tatlı türüdür. İmkanı olan evlerinde yapıyor, imkanı olmayanlara biz hizmet ediyoruz. Biz yıl 12 ay gerebiçi yapıyoruz. Yaptığımız gerebiçler, il dışına çıkıyor.

Kilis’te Ramazan'da 'gerebiç tatlısı' mesaisi ViDEO

