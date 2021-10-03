Kimya ihracatı 9 ayda 18 milyar 200 milyon dolara ulaştı

Geçen ay yüzde 41,9 artışla 2 milyar 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, yılın 9 ayında da yüzde 39 artışla 18 milyar 200 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20 milyar 700 milyon dolar oldu. Ocak-Eylül 2021'de ise ihracat, yüzde 36 artışla 160 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41,9 artışla 2 milyar 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, yılın 9 ayında da sektörün ihracatının yüzde 39 yükselişle 18 milyar 200 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Pelister, "Üçüncü çeyrekte ihracatımız 6 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyüdü. Eylül ayında en çok 'plastikler ve mamulleri', 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri' ve 'anorganik kimyasallar' ürünlerini ihraç ettik. Eylül ayında en çok ihracat yaptığımız ülke Irak olurken, onu ABD ve Belçika takip etti." ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR FUARLARA KATILACAĞIZ"

Adil Pelister, ham madde tedarikindeki sıkıntı ve yüksek maliyetlerin devam ettiğine işaret ederek, "Yıl sonuna kadar her ay bir fuar milli katılım organizasyonumuz olacak. Bu ay Dubai'de Beautyworld Me 2021, kasım ayında Düsseldorf'ta Medica 2021 ve aralık ayında Amsterdam'da PLMA 2021 fuarına katılacağız." açıklamasında bulundu.