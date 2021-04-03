Kimya sektörü martta ihracat rekoru kırdı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı veriye dayanarak, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 34,5'lik artış göstererek 2 milyar ve ilk çeyrekte ise yüzde 14 artış kaydederek 5 milyar 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

EN FAZLA İHRACAT ABD'YE

Türkiye mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen ülkeler bazında en çok ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,7 artış göstererek 121 milyon 483 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaptı.

Ülke grupları bazında bakıldığında ise kimya sektörü mart ayında en çok ihracatı 755 milyon 771 bin dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptı. AB ülkelerini ise sırasıyla 303 milyon 970 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 243 milyon 359 bin dolarla Afrika ülkeleri takip etti.