Kimya sektöründen rekor ihracat geldi

TİM verilerine göre kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 70'lik artış göstererek 2 milyar 160 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye nisan ayında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 109'lu artışla toplam 18 milyar 766 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 33,1 artarak 68 milyar 752 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 70'lik artış göstererek 2 milyar 162 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk 4 aylık rakamlar dikkate alındığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8'lik artış göstererek 7 milyar 466 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT HOLLANDA'YA

Türkiye nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen ülkeler bazında en çok ihracat, 130 milyon 400 bin dolarla Hollanda'ya yapıldı. Söz konusu dönemde sektörün Hollanda'ya olan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,4 arttı. Ülke grupları bazında bakıldığında ise kimya sektörü nisan ayında en çok ihracatı 881 milyon 600 bin dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptı.

"KİMYA, TÜRKİYE'NİN İHRACATTAKİ İKİNCİ SEKTÖRÜ"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olmaya devam ediyoruz. Üst üste iki aydır rekor kırarak büyük bir başarı gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Nisan ayında yaptığımız 2 milyar 160 milyon dolarlık ihracat ile 4 aylık ihracat rakamımız 7 milyar 460 milyon dolara ulaştı." diye konuştu.

İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI

İhracatın geçen yıl ocak-nisan dönemine kıyasla yüzde 25 arttığına dikkati çeken Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu artıştan memnun olmakla birlikte devam eden lojistik ve tedarik sorunlarımızın çözüme kavuşması ile ihracatımızın daha da artacağını umuyoruz. Devletimizin iş dünyasına katkısı özellikle pandemi sürecinde çok daha önemli hale geliyor. İnşallah bu süreci hep birlikte dikkat ederek, kamu ve iş dünyası ortak özveriyle çalışarak atlatacağız."