Kimya sektörünün ihracatı 20 milyar doları geçti

İKMİB verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ihracatı geçen yılın ekim ayına göre yüzde 34 artarak 2,31 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Ekim 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

10 AYDA YÜZDE 38 ARTIŞLA 20,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Sektörün 10 aylık performansı değerlendirildiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 20,5 milyar dolarlık ihracat yapılmış oldu.

EN ÇOK KİMYEVİ MADDE İHRACATININ YAPILDIĞI ÜLKE LÜBNAN

Lübnan, ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Ekimde Lübnan’ı takip eden ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise Yunanistan, Almanya, Irak, Belçika, Hollanda, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere ve ABD oldu. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 788,11 ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşandı.

Lübnan’a yapılan kimya ihracatı 123 milyon 329 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 109,29 arttı. Ekim ayında Lübnan’a en çok ihraç edilen ilk 5 ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “yıkama müstahzarları”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” ve “anorganik kimyasallar” oldu.

EN ÇOK “PLASTİKLER VE MAMULLERİ” İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekim ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 761 milyon 680 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 571 milyon 66 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 171 milyon 165 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

"YILLIK BAZDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN İKİNCİ SEKTÖR OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ekim ayında kimya ihracatımız yüzde 34,14 artışla 2 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 10 aylık ihracatımız ise yüzde 38,39 artışla 20,5 milyar dolar oldu. Ekim ayında en çok plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri ve anorganik kimyasallar ürünlerini ihraç ettik." diye konuştu.