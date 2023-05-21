Kına gecesi sezonu çarşı pazarı hareketlendirdi Eskişehir'de tuhafiyeciler kına gecesi için alışverişlerin arttığını belirterek, bu konuda daha hesaplı hareket edilmesi konusunda önerilerde bulundu.

İHA

Düğün organizasyonlarının yapılmaya başlanmasıyla birlikte kına ve nişan malzemeleri satışı yapan esnaflarda hareketlilik başladı.

Eskişehir’de tuhafiyecilerde hareketlilik başlarken, satıcılar temel kına malzemelerinin alınarak daha ekonomik bir gece düzenlenmesini tavsiye etti.

Vatandaşların önemli bir gelenek ve göreneklerden olan kına gecesi için malzeme temin etmek için adresi ise tuhafiyeciler oluyor.

Tuhafiyecilerde kına gecesinin temel malzemelerinden olan kına, havlu, mum, maytap ve yüz örtüsü gibi parçalar satılmaya başlandı.

"Önce ihtiyaç listesi oluşturun"

Eskişehir’de yaklaşık 80 yıldır işletilen tuhafiyeci dükkânında kına malzemesi satışı yapan Vahdettin Söğütlü, kına gecesi düzenleyecek vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunan Söğütlü, ihtiyaç listesi oluşturarak alışveriş yapmalarını istedi.

"Fiyatlar geçen yılla aynı"

Kına gecesi malzeme fiyatlarında geçen seneye göre henüz bir yükselme olmadığını belirten esnaf Söğütlü, şöyle konuştu:

Düğün sezonu açıldığı için kına törenlerinde kullanılacak malzemelere ilgi yoğun bir şekilde oluyor. Müşterilerimiz kına merasimleri için ihtiyaç listesi hazırlamalılar. İhtiyaç listesinde ne bulunuyorsa hesaplatıp en uygun fiyatla almalılar. Bu ekonomik şartlarda listelerde temel kına malzemeleri olmalı. Daha ekonomik malzemelerle kına gecelerini yapmalarını öneriyoruz. Mesela eskiden 100-200 tane havlu dağıtılan kına gecelerinde şimdi 50 tane havlu dağıtılıyor. Şimdiki gençler biraz da detaycı. Her şeyin olmasını istiyorlar.

Temel malzemeler toplamda 300-500 lira arasında

Kına gecesi için temel kına malzemelerinin yanında birçok şey alıyorlar. Basit bir kına gecesi için gerekli olanlar kına, havlu, mum, maytap, yüz örtüsü gibi temel malzemelerdir. Bunların toplam maliyeti ise maksimum 300-500 lira arasında tutuyor. Temel malzemelere ek olursa masraf daha da artıyor.

"Kına gecesi malzeme satışında düşüş var"

Son iki yıldır kına gecesi malzeme satışlarında bir düşüş gözlemlediğine vurgu yapan Söğütlü, gurbetçilerin gelmesini beklediğini belirterek şu bilgileri verdi: