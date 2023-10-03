Kira zam oranı! İş yeri kirası ekim ayı zam oranı belli oldu Konutlardaki kiracılar, daha önce alınan ve süresi uzatılan karara göre Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecek. Ancak iş yerleri için aynı oran geçerli değil.

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Konutların kira zam oranı yüzde 25 olarak artırılmaya devam edecek.

İş yerlerinin kira zam oranı ise enflasyon verisine bağlı olarak artıyor.

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

Zam oranı yüzde 55,30 oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 55,30 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammı örnekleri şöyle:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 530 lira zamla 15 bin 530 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 295 lira zamla 23 bin 295 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 11 bin 60 lira zamla 31 bin 60 lira olacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası 13 bin 825 lira zamla 38 bin 825 lira olacak.

30 bin liralık bir iş yeri kirası 16 bin 590 lira zamla 46 bin 590 lira olacak.