'Kiracıdan kiralık' ilanlarına dikkat

Kiralık olarak oturduğu taşınmazı mal sahibi gibi kiraya veren ya da taşınmadan önce komisyon talep ederek kiraya verenler çoğaldı.

Konutları kiralaye verenlerin, konutun gerçek sahibi olmasına dikkat edilmeli.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan emlak girişimlerine danışmanlık hizmeti veren TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan “Sektörümüzde, alt kiraya verme yetkisi olmayan kiracıların, mal sahiplerinin bilgisi dışında kira devirleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Bir kiralama yaparken, tapu senedi örneğini alarak mal sahibinin kim olduğu mutlaka teyit edilmeli. Kontrata imza atan mal sahibi ya da yasal vekili olmalı.

KİRA BEDELİ MAL SAHİBİNE YA DA İMZA YETKİLİSİNE ÖDENMELİ

Kira bedelleri de bu kişiye yatırılmalı. Tüketiciler mağduriyet yaşamamak için kiraladığı gayrimenkulü başkasına kiraya vermeye çalışanlara taviz vermemeli.” dedi.

YETKİ BELGESİ OLMADAN BU TÜR ARACILIK İŞLEMLERİ YAPANLAR İÇİN CEZA VAR

Bu tür kayıt dışı işlemler ile de devletin zarara uğratıldığını belirten TÜGEM Başkanı “Özellikle yetki belgesi olmadan bu tür aracılık işlemleri yapanlar için çeşitli cezalar söz konusu. Ayrıca haksız elde edilen bu kazançlar ile herhangi bir muhatap da bulunamıyor. Demirbaşlarda, taşınmaz içinde verilen zararlar ile de ek birçok mağduriyet doğuyor.” dedi.