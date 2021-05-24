Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’ndeki kiraz pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Kuzey Yarımkürede ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa’da Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’ndeki kiraz bahçelerinde ve pazarında hareketlilik yaşanırken en düşük kiraz 25 lira, en yüksek ise 70 liradan satılıyor.

Rekolte kaybında mağduriyet yaşayan üreticiler fiyatların yüksek olmasıyla sevinirken, ihracatın hareketlenmesiyle bereketli bir yıl geçirmeyi planlıyor.

KİRAZIN KİLOSU 25-70 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Hem kiraz bahçelerinde hem de kiraz pazarında hareketlilik yaşanırken, üreticiler rekoltenin düşük olmasına karşın 25 lira ila 70 lira arasında değişen fiyatlardan oldukça memnun.

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, hareketli günlerin yaşandığı Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı mahallelerinde üreticileri ziyaret ederek kiraz pazarında tüccarlarla buluştu.

Kirazın rekoltesi düşünce fiyatı arttı VİDEO

ÜRETİCİ MEMNUN

Bu sene rekoltenin düşük olduğunu kaydeden Karaoğlanlı Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan Tamer Avcı, “Şu an Napolyon hasadı yapıyoruz Ziraat 900 çeşidinin hasadına da yarın başlayacağız. Bu sene ilk erkenci kirazlarda sokağa çıkma yasaklarından dolayı pazarda bir sıkıntı oldu, satamadık, toplayamadık ama şu an ihracat malları gayet iyi Allah’a şükür. Fiyatlar iyi. Napolyon 35-40 lira, Salihli kirazı 60-70 lira arası satılıyor.” dedi.

"REKOLTE KAYBININ AÇIĞI YÜKSEK FİYATLARLA KAPANIYOR"

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise "Üreticimiz bu sene fiyatlardan memnun. Bu sene soğuklardan dolayı yüzde 50 yüzde 60 oranında bir rekolte kaybımız var. Bunun açığını fiyatlarla kapatacağız inşallah. Böyle giderse vatandaşımız mağdur olmayacak. Geçtiğimiz senelerde rekolte yüksek oluyordu fiyatlar düşük oluyordu vatandaş toplamıyordu. Bu sene rekolte az olduğu için fiyatlar da yüksek. İnşallah fiyatlar bu şekilde gider ve aşağıya inmez, üreticimiz de bol bereketli bir yıl geçirir.” diye konuştu.

ÜRÜN AZALDI, FİYATLAR YÜKSELECEK

Kiraz pazarındaki firma yetkilisi Hüseyin Çimen ise şunları söyledi:

“İhracatta taleplerimiz çok yüksek ama ürünümüz az. Almanya, Rusya ağırlıklı çalışıyoruz. Rekolte az olduğu için talepleri karşılamıyor. Ürün çıkmadığı için ihracat yapamıyoruz. Genel beklentimiz sadece bizim firma olarak günlük 10 tır beklentimiz var ama onu karşılayamıyoruz. Uçak kargoyla az az gönderiyoruz. Erikte ilk etapta fiyatlar iyi gidiyordu ama şu anda erikte istediğimiz fiyatları göremedik. Sadece iç piyasaya kaldığımız için tam karşılamıyor. Erik 10 lira civarı ama rekoltemiz az olduğu için üreticinin yüzü gülmüyor. Geçen hafta erikte 18-19 lirayı gördük ama sonra düştü. Pazarlar kapalıydı, AVM’ler kapalıydı, bütün malımız İstanbul’a bağlı İstanbul kapalı olduğu için kaldıramadı. Ama birkaç güne kadar fiyatların yeniden yükselmesini bekliyoruz çünkü ürünlerimiz azaldı.”