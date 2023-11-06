Kırıkkale'de 'bit pazarı'na nur yağdı Kırıkkale'de ikinci el eşya satan bit pazarı, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Çarşının müdavimleri ikinci el eşya pazarındaki ürünlerin daha ekonomik olduğunu söylüyor.

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İHA

İkinci el ürün satan pazarlara halk arasında "bit pazarı" deniyor.

Kırıkkale'de eşya ve değişik objelerin satıldığı bit pazarı, son aylarda vatandaşların uğrak noktası oldu.

Burada, giyim eşyalarından ev aksesuarlarına, antikadan elektronik ürünlere kadar birçok eşya satılıyor.

Cumartesi gecesinden kurulmaya başlayan tezgahlar, pazar günü müşteri durumuna göre akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Vatandaşlar, ihtiyacı olan ürünü ekonomik fiyata alabiliyor.

Kırıkkale İkinci El ve Hurdacılar Dernek Başkanı Emrah Ünlü, 3 yıla yakın pazarda hizmet verdiklerini ifade ederek, ikinci el eşyalara vatandaşların rağbet gösterdiğini söyledi.

"Geri dönüşüm sağlamış oluyoruz"

Fiyatların ekonomik olduğundan bahseden Ünlü, aslında ciddi bir geri dönüşüm noktası olduklarını şöyle belirtti:

3 yıla yakın burada hizmet veriyoruz. Maddi durumu zayıf olan insanlar burada ihtiyacı olan her şeyi burada alabiliyor. Esnaf da memnun vatandaşlar da memnun. Buradaki eşyalar ikinci el olduğu için insanlar biraz daha ucuz alıyorlar. Temiz olduğu için de her yerde kullanabiliyor ve geri dönüşüm sağlamış olabiliyor.

"Ankara'dan topladığımız kapıcılardan aldığımız ikinci el eşyaları satıyoruz"

Pazarcı esnafı Salman Erol ise çarşıdaki faaliyetleri hakkında şöyle konuştu:

İkinci el eşya satıyoruz. Ankara'dan topladığımız kapıcılardan aldığımız ikinci el eşyaları pazarda değerlendiriyoruz. Mağazadaki pahalı ürünleri alamayan esnaf, köylü, çiftçi buradan yararlanıyor. Pazarımız şu anda kalabalık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)