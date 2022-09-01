Kırklareli peyniri dünya sofralarını süslemeye başladı

Kırklareli'nin beyaz peyniri lezzeti ile kendisinden söz ettiriyor. Kentteki peynir üreticileri, açıklamaları ile bu konuda ünlü diğer illere kafa tuttuyor.

Kırklareli'nin Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünden beslenen inek, koyun ve keçilerin sütünden üretilen beyaz peyniri coğrafi işareti aldı.

Kırklareli'de 550 bin küçük ve büyükbaş hayvandan günlük elde edilen 900 bin ton süt, 60'a yakın işletmede işleniyor.

500 ton sütten beyaz peynir üretiliyor

Yaklaşık 500 ton sütten beyaz peynir üretimi yapılırken geri kalan sütten de kaşar, lor, yoğurt ve ekşimik gibi süt ürünleri elde ediliyor.

Beyaz peynir, 20 ülkeye ihraç ediliyor

Ortalama 10 ay bekletildikten sonra tüketime hazır hale gelen beyaz peynir, başta Katar, Irak, ABD ve Lübnan olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor. Yılda ortalama 100 ton süt ve süt ürünü ihracatı gerçekleştiriliyor.

İl genelinde 60’a yakın mandıra, 3 ihracatçı firma var.

"Lezzet tamamen sütten kaynaklanıyor"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, kentin temiz havası ve doğasında beslenen hayvanlardan elde edilen sütlerden üretilen peynirin lezzetinin bu doğallıktan geldiğini söyledi.

"Ne Ezine, ne Edirne"

Altıntel, "Beyaz peynirimizi hediye olarak götürdüğümüzde tepkiler, 'Ne Ezine, ne Edirne' şeklinde oluyor. Ezine, Edirne ve Kırklareli peynirini yan yana koyduğumuz zaman Kırklareli beyaz peynirinin lezzeti ortada. Bu tabii tamamen sütten kaynaklanıyor." dedi.

"Peynirin lezzeti zengin ot çeşitliliğinden kaynaklanıyor"

Kentte süt ve süt ürünleri üretimi yapan Cihan Alkan ise sütün kalitesine bağlı olarak peynirin de aromasıyla ön plana çıktığını bildirdi. İnek, koyun ve keçi sütleri ile peynir ürettiklerini dile getiren Alkan, peynirin kalitesinin tamamen doğadan, havadan ve zengin ot çeşitliliğinden kaynaklandığını söyledi.

"Peynirimizin lezzetini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz"

AA'nın haberine göre, ürettikleri peynirleri yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Alkan, "Klasik peynirimizin denenmesini istiyoruz. Peynirimizin lezzetini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Ot çeşidinin bol olması sütteki aromayı güzelleştiriyor, bir de peynirlerimizde bir seneyi aşkın bekleme süreci oluyor, bunun lezzeti oradan geliyor." diye konuştu.