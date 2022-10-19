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    Kırklareli'de Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 palamut takıldı

    Bu yol balık avı sezonunun açıldığı günden bu yana balıkçıların ağları palamutla doldu. Kırklareli'de Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 kişiden Bir kasa palamut ise 300 liradan satılıyor.
    • 19.10.2022 - 16:26
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    Kırklareli'de Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 palamut takıldı

    Balık sezonu bol palamut yakalayarak geçiyor. Bu yıl balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan balıkçılar, kasalarını palamutlarla dolduruyor.

    Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Hasan Ersöz, tek seferde yaklaşık 3 bin 500 adet palamut avladı.

    "Palamut bolluğu yaşanıyor"

    Balıkçı Hasan Ersöz, bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

    Bir kasa palamudu 300 liradan satışa sunulduğunu belirten balıkçı tek seferde büyük bir servet kazandı.

    Denizde palamut sürüsüne denk geldi

    Dün akşam denize açıldıklarını ve sabaha karşı dönüş yolunda güzel bir sürüye denk geldiklerini anlatan Ersöz, "Ağlarımızı denize saldık ve çektiğimizde ağlarımız doluydu. Gayet güzel ve memnunuz. Yaklaşık 3 bin 500 palamut aldık. Sadece Kıyıköy için değil, Karadeniz'de palamut bolluğu var.

    palamut

    Her eve balık giriyor

    Bu da hanelere yansıyor, her eve balık giriyor." diye konuştu.

    palamut

    palamut

    palamut

    palamut

    palamut

    palamut

    palamut

    palamut


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