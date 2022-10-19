Kırklareli'de Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 palamut takıldı

Bu yol balık avı sezonunun açıldığı günden bu yana balıkçıların ağları palamutla doldu. Kırklareli'de Kıyıköylü balıkçının ağlarına 3 bin 500 kişiden Bir kasa palamut ise 300 liradan satılıyor.

Balık sezonu bol palamut yakalayarak geçiyor. Bu yıl balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan balıkçılar, kasalarını palamutlarla dolduruyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Hasan Ersöz, tek seferde yaklaşık 3 bin 500 adet palamut avladı.

"Palamut bolluğu yaşanıyor"

Balıkçı Hasan Ersöz, bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

Bir kasa palamudu 300 liradan satışa sunulduğunu belirten balıkçı tek seferde büyük bir servet kazandı.

Denizde palamut sürüsüne denk geldi

Dün akşam denize açıldıklarını ve sabaha karşı dönüş yolunda güzel bir sürüye denk geldiklerini anlatan Ersöz, "Ağlarımızı denize saldık ve çektiğimizde ağlarımız doluydu. Gayet güzel ve memnunuz. Yaklaşık 3 bin 500 palamut aldık. Sadece Kıyıköy için değil, Karadeniz'de palamut bolluğu var.





Her eve balık giriyor

Bu da hanelere yansıyor, her eve balık giriyor." diye konuştu.