Kırklareli’de yapılan sulu tarım 338 milyon lira kazandırdı

Kırklareli ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 liralık katkı sağlandı.

Sulama ile birlikte tarımdaki verim arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor.

YAĞMURLAMA VE DAMLAMA SİSTEMLERİ TASARRUFLU

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirtti.

338 MİLYON LİRA KAZANÇ

Bu kapsamda Kırklareli de 2020 yılı Temmuz ayında başlayan sulama sezonun 2020 yılı Eylül ayı sonu itibarı ile tamamlandığını belirten Yıldız, 2020 yılı sulama sezonunda Kırklareli ve ilçelerinde toplam 114 bin 60 dekar tarım arazisi sulandığını, Kırklareli ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 lira katkı sağlandığını açıkladı.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, "Kırklareli ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.