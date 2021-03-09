Kırlangıç balığı av sezonunun sonuna doğru Trabzon'da ortaya çıktı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde uzun süredir ağlara takılmayan ve bu nedenle de satışa sunulamayan kırlangıç balığı, kendisini uzun bir aradan sonra gösterince fiyatı tezgaha yüksek yansıdı.

Trabzon Balık Hali’nde bugün en pahalı satılan balık kırlangıç olurken, balıkçı esnafı sezonun artık yavaş yavaş kapandığını söylüyor.

AZ BULUNDUĞU İÇİN FİYATI YÜKSEK

Balıkçı esnaflarından Muzaffer Özsandıkçı, kırlangıç balığının fiyatının pahalı olmasının en önemli nedeninin az sayıda avlanmasından kaynaklandığını söyledi.

“UZUN SÜREDİR TEZGAHLARDA GÖRÜLMÜYORDU”

Özsandıkçı, “Fiyatlar pahalı. Balık var ancak yeteri kadar yok. Kırlangıç balığı çok nadir görünen bir balık. Ara ara balıkçıların ağlarına takılıyor. Biz de mümkün olduğunca tezgahlarımızda sergilemeye çalışıyoruz.

BOYUNA GÖRE KİLOSU 120-150 LİRA

Kilosu 120-150 lira arası boyutuna göre değişiyor.

ŞU ANDA BALIK HALİNİN KRALI

Şu anda balık halinin kralı o diyebiliriz. Mezgit boyutuna göre 30-50 lira arasında değişiyor. İstavrit 25-50 lira arasında değişiyor. Palamut, tanesi 30 lira. Tirsi, kilosu 30 lira. Yetiştirme balıklar, 40-60 lira arasında değişiyor. Vatandaşa pahalı geliyor. Balıklar pahalı olunca bizim açımızdan iyi geçmiyor. Dolayısıyla alışveriş olmayınca olumsuz etkileniyoruz. Hamsi bu sezon başında iyi idi şu anda fiyatı 20-25 lira.” dedi.

“BU SEZONDAN ARTIK UMUDUMUZU KESTİK”

Balıkçı esnafı Gökmen Aydın ise artık gelecek sezona bakacaklarını belirterek “Sezon yavaş yavaş kapanıyor. Sezonun bitmesine 1,5 aydan az kaldı. Tezgahlarımızda genelde istavrit, hamsi, levrek, çupra, somon var. İstavrit 25-30 lira, hamsi 20 lira, çupra 45 lira, levrek 60 lira, somon 35 lira. Pandemi dolayısıyla vatandaş sokağa pek çıkmıyor. Bu sezon bizim açımızdan hiç iyi geçmedi. Pandemiden dolayı balık bol da olsa vatandaş pek dışarı çıkmadığı için satışlarımız olumsuz yönde etkileniyor. Yine de şükürler olsun; ara sıra bir şeyler geliyor satıyoruz. Artık bu sezondan umudumuzu kestik, inşallah gelecek sezon canlılık olur.” diye konuştu.