Kırmızı et fiyatlarının bir yıldaki değişimi

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, 2025 Yılının Kırmızı Et Sektörü Açısından Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.

Raporda Türkiye’de kırmızı ette arz ve talep dengesinin bozulmadığını, özellikle talep yönlü eğilimlerin arttığı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde arz-talep dengesizliği yaşanmadığını kaydetti.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, bir önceki yıl ile 2025 yılına ait yıllık karkas satış fiyat ortalamaları karşılaştırıldığında sığır eti fiyatları yüzde 37,57, kuzu eti fiyatlarının ise yüzde 28,63’lük bir artış gösterdiğini söyledi.

2024-2025 FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Hacıince, bir önceki yıl ile 2025 yılına ait yıllık karkas satış fiyat ortalamaları karşılaştırıldığında, sığır eti fiyatları (2024: 328,49 TL/kg, 2025: 451,93 TL/kg) yüzde 37,57 artış gösterirken, kuzu eti fiyatları da (2024: 379,88 TL/kg, 2025: 488,64 TL/kg) yüzde 28,63’lük bir artış gösterdiğini belirtti.

ŞAP HASTALIĞI

Raporda 2025 yılında sadece kırmızı et sektörünün yanı sıra süt sektörünü de etkileyen ana konunun şap hastalığı salgınına da dikkat çekildi.

Raporda 2025 yılı kırmızı et üretimine dair TÜİK’in istatistik verileri henüz yayınlanmadığı için artış veya düşüş konusunda herhangi bir değerlendirmede bulunmak mümkün olmadığı vurgulandı.

KARKAS ET FİYATLARI ILIMLI ARTIŞ SEYRİNDE

2025 yılında sığır ve kuzu karkas satış fiyatlarının ılımlı bir seyir izlediğini belirten Hacıince, "Kırmızı et fiyatlarının ılımlı seyrindeki başarıda ESK’nın yıl boyu süren müdahalesinin rolü çok büyük. ESK tarafından ithal edilen kesimlik canlı sığır ve karkas et piyasaya verilmiş ve piyasalarda oluşabilecek suni fiyat artışlarının önüne geçildi.” dedi.





