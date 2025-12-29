Maaşlar ona göre belirlenecek! Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

YILIN İKİNCİ YARISINDA BELLİ OLAN AYLIK ENFLASYON ORANLARI

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 5 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE 11,20'Yİ GARANTİLEDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor.

Yapılacak zam 17 milyon emekliyi etkileyecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 17,55'İ GARANTİLEDİ

Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Buna aralık ayı TÜFE'si de ilave edilecek. Böylece yeni yılın son 6 ayında zam oranları netleşecek.

Ayrıca taban aylığının 1000 lira artışı da söz konusu olacak.

4 milyon memurun da zam oranı belli olacak.

Memur maaşlarına göre belli olan sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarlar da netleşecek.

Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı da verilere göre güncellenecek.

ENFLASYON YÜZDE 31 GELİRSE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki tahminine göre en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.

ENFLASYON YÜZDE 33 GELİRSE

Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki tahminine göre en yüksek oran olan yüzde 33 olursa; oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek.