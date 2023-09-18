Kırşehir'de Ahilik Haftası törenlerle başladı Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli il ve ilçelerde yapılırken kutlamanın en kapsamlısı, her yıl Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın yaşadığı Kırşehir'de gerçekleşiyor.

AA

Ahilik Haftası kutlamaları törenlerle başladı.

Kırşehir'de düzenlenen 36. Ahilik Haftası kutlamalarına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da katıldı.

Esnaf ve sanatkarların geçmişten gelen geleneklerine ve toplumdaki yerine dikkat çekmek için düzenlenen toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Gürcan, günümüzde esnafa yapılan katkı ve destekleri hatırlattı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, Ahiliğin bugünkü temsilcileri olan esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarını karşılamak için destek olduklarını söyledi.

"Esnaf ve sanatkarlara sağlanan işletme kredisi üst limiti 500 bin liraya çıkartıldı"

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan işletme kredisi üst limitinin 500 bin liraya, yatırım kredisi üst limitinin ise 1 milyon 500 bin liraya yükseltildiğini belirten Gürcan, şunları kaydetti:

Sıfır faizli krediler arasında yer alan genç girişimci kredisi üst limiti 300 bin liraya, krediden faydalanabileceklerin yaş sınırı ise 35'e yükseltilmiştir. Yakın dönemde esnaf ve sanatkarlara 100 milyar liralık bir kredi paketi tahsis edilmiş, akabinde bu kaynak 50 milyar lira ile ikmal edilmiş olup bu kaynak esnaf ve sanatkarlarımızın kullanımına sunulmuştur. Geriye dönük 1 yıl içerisinde kullanılabilecek kredi sayısı 2'den 3'e yükseltilmiş, mevcut açık kredi hesabı sayısı da yine 2 yerine 3 olarak belirlenmiştir. 31 Ağustos itibarıyla 2023 yılı içerisinde 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır.

Depremzede esnaf ve sanatkara destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından esnaf ve sanatkarların kredi geri ödemelerinin 6 ay ertelendiğini, ardından ikinci 6 ay ertelemenin gerçekleştiğini aktaran Gürcan, ağustos sonu itibarıyla bölgedeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkara 5 milyar lirayı aşan tutarda faiz indirimli kredi kullandırıldığını dile getirdi.

Ahi pilavı ikram edildi

Ahi Evran Külliyesi'nde protokol üyelerince vatandaşlara Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edildi.

36. Ahilik Haftası kutlamaları, yurt genelinde 24 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)