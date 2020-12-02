Kırşehir'de engelli ve eski hükümlüler İŞ-Kur’la iş sahibi oluyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, açtığı projelerle eski hükümlü ve engellilerin iş sahibi olması için çalışma başlattı. Kırşehir'deki çalışmalara başvurular başladı.

Belirli bir sayıda çalışanı bulunan kurumlar, belirli oranlarda engelli ve eski hükümlü çalıştırmak zorunda. Ancak bu kurala uymayanlardan alınan ödeneklerle bir fon oluşturuluyor.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engelli ve eski hükümlülere yönelik düzenlenecek projeler kapsamında; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriliyor.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, yaptığı açıklamada, projelerle birlikte engelli ve eski hükümlülerin iş sahibi olmalarının desteklendiğini söyledi.

HER YIL İKİ KEZ DÜZENLENİYOR

Kaya, açıklamasında, “Kurum olarak engellilerin ve eski hükümlülerin istihdam edilmelerini kolaylaştırıcı faaliyetler düzenleyerek, hem iş bulmalarını kolaylaştırmak hem de kendi işlerinin sahibi olmalarını sağlamak temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Her yıl iki defa alınan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje başvurularımız başlamıştır.” dedi.

İLGİLİ PROJELERE DESTEK VERİLİYOR

Proje kapsamında, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destekler veriliyor.