Kırşehir'de fahiş fiyat denetimleri

Marketlerde uygulanan fahiş fiyat denetimleri, Ankara ve İzmir'den sonra diğer illerde de yürütülmeye başlandı.

Son zamanlarda sıkça şikayetlere konu olan fahiş fiyat uygulamaları kapsamında zincir market ve yerel marketlerde denetimler başladı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü; Ahilik Haftası kutlamalarının ardından, haksız rekabet ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için saha çalışmalarına başlangıç yaptı.

İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Ticaret İl Müdürlüğünce oluşturulan 4 farklı ekiple denetimlere başlayan il müdürlüğü ekipleri, ihbarları da değerlendirerek yerinde incelemeler yapıyor.

TEDARİKÇİ FİYATI İLE SATIŞ FİYATI KARŞILAŞTIRILIYOR

Denetimlerde; tezgahlarda yer alan ürünlerle birlikte ürünün alındığı tedarikçi ve satışa sunulan fiyat denetimleri yapılıyor.

Haksız fiyat uygulamasının olması durumunda ise işletme sahibinden savunma alınırken denetim tutanakları ve incelemelerde oluşturulan evraklar, Reklam ve Rekabet Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na denetime gönderiliyor.

UYGUNSUZ HER ETİKETLİ ÜRÜN İÇİN 450 LİRA CEZA

6502 Sayılı kanun kapsamında yapılan incelemelerde, uygunsuz her etiketli ürün için 450 lira idari para cezası uygulanıyor.