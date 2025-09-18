Kırtasiye sektörü, ihracatta rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi

Kırtasiye ihracatçıları "Türk kırtasiye sektörünün vizyonunu" uluslararası platformlarda anlatmaya hazır.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, Türk kırtasiyecilerin ihracatta yeni rotasının 4 milyar dolarlık Suudi Arabistan pazarı olduğunu belirtti.

Bu amaçla TÜKİD, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Stationery & Paper Expo Saudi Arabia Fuarı'na katıldı.

ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK PAZARI

Orta Doğu'nun en büyük pazarı olan ve 2025 sonunda 4 milyar dolarlık büyümeye ulaşması beklenen Suudi Arabistan kırtasiye ve kağıt pazarında, TÜKİD'in, Türk kırtasiye sektörünün vizyonunu uluslararası alana taşıdığı belirtildi.

Türkiye'den 16 ihracatçı firma, fuara katılarak ürünlerini sergiledi.

Açıklamada, fuarın Suudi Arabistan'ın ilk kırtasiye fuarı olduğu, dünya çapındaki tedarikçileri, distribütörleri ve kilit karar vericileri bir araya getirdiği bildirildi.

"4,04 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR VAR"

Keresteci, Türk kırtasiye sektörü için en önemli çıkış noktasının ihracat olduğuna işaret ederek, potansiyel ve yeni ihracat pazarlarını yakından takip ettiklerini ve bu nedenle yurt dışı fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: