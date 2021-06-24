Kırtasiye ve fotoğrafçılar pazar günü açık

TESK Başkanı Palandöken, hafta sonu gerçekleşecek üniversite sınavları için şoför esnafını sessiz olmaya çağırırken, kırtasiye ve fotoğrafçıların pazar günü açık olduğunu da belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üniversite adayı öğrencilerin sınav anında dikkat dağınıklığı yaşamaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini iletti.

"ŞOFÖR ESNAFI OKUL ÖNLERİNDE KLAKSON VE KORNA ÇALMASIN"

Palandöken “Öğrenciler bu hafta sonu YKS’de ter dökerken tüm şoför esnafımız ve özel araç sürücüleri, okul önlerinde ve çevresinde klakson ve korna çalmamaya özen göstermeli. Sınav yapılan yerlerin yakınlarındaki gürültülü çalışmaların durdurulması için şimdiden tedbir alınmalı. Özellikle cumartesi günü sınav anında gürültülü faaliyetlere ara verilmeli, düğün konvoyları gibi trafiğin tıkanmasına sebep olacak hareketlerden kaçınılmalı. Cumartesi günü ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü ise sınava girecek olan öğrenciler, refakatçi aileler ve sınav görevlileri için toplu taşıma sefer sayıları mutlaka artırılmalı.” şeklinde konuştu.

“BU HAFTA SONU KIRTASİYECİ VE FOTOĞRAFÇILAR AÇIK OLACAK”

Öte yandan öğrencilerin acil ihtiyaçları için kırtasiyeci ve fotoğrafçıların pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğuna işaret eden Palandöken, “Sınava girecek olan adayların sınav giriş belgeleri ve kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla kırtasiye ve fotoğrafçılar pazar günkü sokağa çıkma kısıtlamasında 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Sınava girecek olan öğrenciler bu yıl kaygı yaşamamak için her türlü belge ve dokümanı temin ederek sınava gireceği okulu önceden görmeyi unutmamalı.” diye konuştu.