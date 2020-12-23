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    Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak'a uzatıldı

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.
    • DHA
    • 23.12.2020 - 09:27
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 09:33
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    Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak'a uzatıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını söyledi.

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