Kısa sürede Meclis'e getirilecek! Ev hanımlarına emeklilik imkanı doğuyor "Ev hanımlarına emeklilik" yolunun açılacağı daha önce de gündeme getirilmişti. Şimdi ise ikinci torba yasa içerisinde bu konuda ciddi adımlar atıldı. Ev hanımlarına sosyal güvence ile emeklilik yolunu açan yasal düzenlemenin Meclis'e getirilmesi bekleniyor.

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"Ev Hanımları", sigortalı bir işte çalışmaksızın, evleri ve aileleri için sarf ettikleri yoğun mesai karşılığında bir güvenceden ve emeklilik olanağından yoksundu.

Meclis'in gündemine gelecek olan ikinci torba yasada, milyonlarca ev hanımını ve ailesini ilgilendiren bu sorunun çözümü de yer alacak.

Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak.

Teklifin son hazırlıklarının yapıldığı bildiriliyor.

Kısa süre içerisinde Meclis'e gelecek

Sadece ev hanımları için değil çocuklu ve çalışan kadınlara yönelik pek çok iyileştirmenin içinde yer aldığı torba yasanın, kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına sigorta sistemi getirilecek

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak.

İsteğe bağlı sigortalı olabilecekler

Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

Ödenecek primlere devlet desteği verilecek

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devletin karşılaması gündemde.

Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık 1.430 lirayı buluyor.

Sigortalı olunca sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanacaklar

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Daha erken sürede emekli olmanın yolu açıldı

Şu anda başka bir başlıkta değerlendirilen Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenmesi durumunda yeni gün hesapları yapılacak ve böylece 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

Çocuk sayısına göre emeklilik söz konusu

İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak.

Çalışan anneye yıpranma payı

Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek.

Doğum borçlanması

Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.