Kısa vadeli dış borç 2020’de 138.7 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç 2020’de 138.7 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 138 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 2019'UN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA YÜZDE 12,9 ARTTI

Kısa vadeli dış borç stoku, geçen yıl sonunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 artışla 138 milyar 700 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 artarak 58 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 artarak 59 milyar 300 milyon dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 17,3 artarak 8 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,6 azalarak 20 milyar 100 milyon dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,1 azalışla 13 milyar 200 milyon dolara geriledi.

"TL" CİNSİNDEN MEVDUAT YÜZDE 15,3 ARTIŞA GEÇTİ

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15,3 artışla 15,7 milyar dolara, diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları yüzde 5,4 artarak 53 milyar 400 milyon dolara ulaştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 91.7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, geçen yıl sonunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 25 milyar 600 milyon dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 artarak 91 milyar 700 milyon dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, aynı dönemde yüzde 35,3 artarak 61 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,2 azalarak 77 milyar 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

2019 yıl sonunda 67 milyon doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, geçen yıl sonu itibarıyla 456 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE 43,6'SI “DOLAR”

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 43,6'sı dolar, yüzde 28,3’ü euro, yüzde 13,1'i TL ve yüzde 15'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 188 milyar 800 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 16 milyar 400 milyon dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22, Merkez Bankası’nın yüzde 11,3, özel sektörün ise yüzde 66,7 paya sahip olduğu gözlendi.