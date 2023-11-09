Kısık Barajı inşaat çalışmaları başlatıldı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta 1 milyar 22 milyon lira yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baraj çalışmasına ilişkin bilgileri aktardı.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı görselde, 26 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerine içme suyu, Tomsuklu OSB'ye sanayi suyu olmak üzere toplam 31,56 milyon metreküp su temini sağlanacağını aktarıldı.

Kısık Barajı'nın yatırım değeri 1 milyar 22 milyon lira

Yumaklı, "hayırlı ve uğurlu" olsun temennisi ile yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon lira yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)