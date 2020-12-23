Kısıtlı saatlerde yollarda motorlu kuryelerin mesaisi artıyor

Pandemi döneminde yemek siparişlerini yetiştiren motorlu kuryelerin önemi, her ilde olduğu gibi Gaziantep'te de arttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda iş yoğunluğu daha da artan motorlu kuryeler, Gaziantep'in lezzetlerini müşterilerine ulaştırma telaşında.

Dünyaca ünlü mutfağıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil ettiği ilk şehir olan Gaziantep'te, kısıtlama sırasında boş kalan sokaklar siparişleri yetiştirmek isteyen kuryelerin motosikletlerinin sesiyle yankılanıyor.

SADECE PAKET SERVİS YAPILIYOR

Gaziantep'te birbirinden lezzetli yemek ve tatlıların sunulduğu iş yerleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis olarak müşterilerine hizmet veriyor.

Paketleri müşterilere ulaştırmakla görevli motorlu kuryelerin işleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde daha da artıyor.

“ZAMANLA YARIŞIYORUZ”

Kentte bulunan bir lokantada kurye olarak çalışan Mustafa Onu, gün içinde yaşadıklarını anlattı. İnsanların evlerinde oturduğu saatlerin kendilerinin iş zamanı olduğunu belirten Onu, sürekli bir koşturmaca ve telaş içinde olduklarını söyledi.

"SOKAKLARIN BOŞ OLMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ OLDU"

Zamanla yarıştıklarını ifade eden Onu, şöyle konuştu:

"İnsanları mağdur etmeden elimizden geldiğince çalışıyoruz. Malum havalar da soğudu. Yağmur, kar, fırtına demeden müşterilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Bazı müşteriler sitemde bulunuyor 'geç gidiyoruz' diye. Onlar da bizi affetsin elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yoğunluk olduğu için siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışıyoruz. Sokakların boş olması bizim için avantaj oldu tabii. İşimizi aşkla yaptığımız için soğuk bizi pek etkilemiyor. Tabii ki koruyucu kıyafetlerimizi giyiyoruz."

“KAZA OLDU AMA SİPARİŞİ YİNE DE TESLİM ETTİK”

İş zamanında en önemli disiplinin siparişin zamanında ve sıcak gitmesi olduğuna dikkat çeken Onu, yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşım pakete giderken ufak çaplı bir trafik kazası geçirdi. Ben hemen onun yanına gittim. Oradan lokantayı aradım siparişi tekrar yaptırdım. O arada ambulansı çağırdım, arkadaşım hastaneye gitti. Sonra lokantaya gittim, o siparişi aldım arkadaşımın yerine ben götürdüm. Yolda giderken aklım ondaydı ama siparişi de teslim etmem gerekiyordu. İnsanları mutlu etmek için o siparişin gitmesi lazımdı. Çok şükür arkadaşım ciddi yara almamıştı."

"MOTORLARIMIZLA SESSİZ SOKAKLARIN SESİ OLUYORUZ"

Onu, koronavirüsün etkisiyle iş yaşamlarının da değiştiğini anlatarak, "Eskiden iş yerleri açık olduğu için iş yükü garsonların omzundaydı ama şimdi kapalı olduğu için neredeyse bütün yük biz kuryelerin omzunda." dedi.

Mustafa Onu, işlerinin ne kadar zor olsa da evine ekmek götürmek için kuryelerin işini aşkla ve heyecanla yaptığını söyledi.

“YOLLARDA BİRBİRİMİZE SELAM VERİYORUZ”

Her siparişe çıkmadan önce mutlaka koruyucu kıyafetlerini giydiğinin ve trafik kurallarına uyduğunun altını çizen Onu, "Özellikle cuma günü akşamdan pazartesi sabaha kadar cadde ve sokaklar sessiz oluyor. Biz bu saatlerde motorlarımızla adeta sessiz sokakların sesi oluyoruz. Sokaklar boş olduğu için kurye arkadaşlarla çok karşılaşıyoruz, yollarda birbirimize selam vere vere gidiyoruz." diye konuştu.

Kuryelerden Sedat Ekinci, işlerinin yoğun ve aynı zamanda zevkli de olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince bu yükün altından kalkmaya çalışıyoruz. Özellikle hafta sonları çok yoğun oluyor." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN AYAKTA DURUYORSAK BU, KURYE ARKADAŞLARIN SAYESİNDEDİR"

Lokanta işletmecisi Mustafa Elmaoğlu, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde daha çok sipariş aldıklarını belirterek, oluşan yoğunluğun yükünü kuryelerin aldığını ifade etti.

Elmaoğlu, şöyle konuştu: "Yazın sıcakta, kışın soğukta müşterilere lezzet ulaştırmaya çalışıyorlar. Şu an işletmenin her türlü giderleri, içeride çalışan usta arkadaşlarımızın ücretleri, iş yerinin tüm faturaları, kirası, tüm bunları kurye arkadaşların evlere ulaştırdığı paketle kazandığımız parayla karşılıyoruz. Şu an ayakta duruyorsak bu, kurye arkadaşların sayesindedir. Onlar bizim çarkımızı çeviriyor."