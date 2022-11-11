KİT'ler 2021'de yatırımlarını yüzde 65 artırdı

KİT'lerin geçen yıla ait performansı ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla yatırımlarını, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 65 artırarak 39,2 milyar liraya yükseltti.

2021 yılı sonu itibarıyla 19 KİT, 4 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 31 kamu işletmesi bulunuyor. Bu işletmelerin geçen yıl itibarıyla toplam nominal sermayesi 357,9 milyar lira, toplam ödenmiş sermayesi ise yaklaşık 265,7 milyar lira oldu.

Geçen yıl bütçeden, KİT'lere 39,3 milyar lira sermaye ödemesi ve 23,8 milyar lira görevlendirme bedeli ödemesi olmak üzere 63,1 milyar lira ödeme yapıldı. KİT'lerden bütçeye yapılan ödemeler ise 3 milyar lira temettü, 848 milyon lira hasılat payı ve 2,6 milyar lira kurumlar vergisi ile diğer yasal yükümlülük karşılıkları olmak üzere toplam 6,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

KİT'lerin aktif büyüklüğü geçen yıl sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 55,8 artışla 483,4 milyar liraya ulaştı.

En yüksek katma değeri TEİAŞ gerçekleştirdi

KİT'lerin yarattıkları katma değer, kuruluş bazında karşılaştırıldığında, 2021 yılında en yüksek katma değeri Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) gerçekleştirdiği görüldü.

Bu kuruluşu, ETİ Maden, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) izledi.

En düşük katma değeri yaratan kuruluş ise EÜAŞ oldu. En yüksek faiz dışı fazla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'de, en yüksek faiz dışı açık Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'de (BOTAŞ) kaydedildi.

Yatırım harcamalarında enerji ilk sırada

KİT'lerin yatırım harcaması, 2021 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 64,5 artarak 39,2 milyar liraya ulaştı.

Bu tutar, 2021 yılı gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 0,54'üne denk gelirken, geçen yıl en çok yatırımı 13,3 milyar lirayla TPAO yaptı.

Bu kuruluşu 10,4 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 7,1 milyar lirayla TEİAŞ, 4,6 milyar lirayla BOTAŞ ve 1,4 milyar lirayla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) gerçekleştirdi.

Yatırım harcamalarında 25,6 milyar lirayla enerji ilk sırada

Teşebbüslerin sektörel yatırım harcamalarında 25 milyar 659 milyon lirayla enerji ilk sırayı alırken bunu 12,5 milyar lirayla ulaştırma, 399 milyon lirayla tarım, 67 milyon lirayla sanayi takip etti.

AA'nın haberine göre, öte yandan KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. KİT'lerin 2023'te toplam 163 milyar 399 milyon 361 bin liralık yatırım yapması öngörülüyor.