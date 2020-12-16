KİT'lerde sözleşmeli personeller, 3 yıl geçmedikçe atanamayacak

KİT ve bağlı ortaklıklarında, 1 Ocak 2021'den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanlar, yine 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında, sözleşmeli personel alımını da kapsayan "2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlandı.

KİT ORTAKLIĞI OLAN AŞ’LER

Buna göre, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarına ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2020 yılında ayrılan personel sayısını belirlerken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

ATAMALARDA BAKANLIK GÖRÜŞÜ

Bu yıl Bakanlıkça sermaye transferi yapılan KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının personel atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak. Bu teşebbüsler, tebliğin ekinde yer alan "Personel Talep Formu"nu doldurarak isteklerini gerekçeleriyle Bakanlığa ileterek ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tamamlayacak.

İSTİHDAM GARANTİLİ KURSLAR İÇİN DETAYLAR BAKANLIĞA VERİLECEK

Yapılması planlanan personel alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında, statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgilerle birlikte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren belge Bakanlığa iletilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE "3 YIL" ŞARTI DEVAM EDECEK

1 Ocak 2021'den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Bu kural, geçmiş yıllarda da uygulanmıştı.

Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak.

Yapılacak atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2022 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.

Teşebbüsler, 2021 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına vize ettirecek.

ÇOK YILLI HİZMET ALIM İHALESİ

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek.

Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için 2021 yılı mali hedefler programı kapsamında işletme bütçelerinin en az 2021-2023 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.

Hizmet alımı tavanının artırılması halinde, konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği Bakanlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilecek. Bu kapsamda gönderim yılda en fazla iki defa yapılabilecek.

TEŞEBBÜSLER ZORUNLU HALLERDE BANKALARDAN TİCARİ KREDİ KULLANABİLECEK

Kamu teşebbüslerce hazırlanacak işletme bütçelerinin, programda yer alan mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurarak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2020 yılı kar beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapacak.

Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları Kamu İşletmeleri Veri İzleme (KİVİ) Sistemi'nde belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

FAALİYET RAPORLARI TEŞEBBÜSLERİN İNTERNET SİTELERİNDE YAYINLANACAK

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2020 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2021'e kadar internet sitelerinde yayınlayacak.

Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak "https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal" internet adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacak.