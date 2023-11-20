Kıyı Emniyeti'ne 95 daimi işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 95 personel "daimi işçi" statüsünde işe alınacak.
Bu kapsamda; ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.
Kurumun verdiği bilgiye göre ilana başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.
Eleman alımının detayları İŞKUR'un portalında
95 işçinin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumu'nun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yayınlanacak.
Sınav yerleri daha sonra açıklanacak
Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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