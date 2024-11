Kıymada ve sucukta kanatlı eti tespit edildi

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı iki ayrı listede piyasada halkın sağlığını bozan ürünleri üreten firmaları açıklıyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine, Mersin'in Yenişehir ve Afyonkarahisar'ın merkez ilçelerinde bulunan 4 firma daha eklendi.

Pozcu Kasabı, İstanbul Et ve Şarküteri, Yensel Et ve Et Ürünleri ile Çimörsan İnşaat Gıda bu şirketlerin isimleri.

KIYMAYA KANATLI ETİ

Bakanlığın listesinde bu kez şu hilelerin yapıldığı yer aldı:

Dana kuzu ve kıymaya, kanatlı eti tespiti.

SUCUĞA KANATLI ETİ

Isıl işlem görmüş piliç dilimli sucuğa, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

Kanatlı eti tanımına tavuk, hindi, ördek giriyor.

Mekanik ayrılmış kanatlı eti ise büyük parça etleri elle kemikten ayırdıktan sonra kemik üzerinde geriye kalan etleri mekanik yolla makinalar yardımıyla ayrılıp ürünlere ilave edilmesi anlamını taşıyor.

Bu aşamada kemik dokusu da zarar gördüğü için etlerde, elle ayrılmış ete nazaran daha fazla ufalanmış kemik partiküllerine, kemik iliği, sinir dokusu ve yağ oranı bulunuyor.

Bu elde edilen et ezmesi düşük kalite ve mikroplara daha açık bir ürün anlamı taşıyor.

