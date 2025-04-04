Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azline karar verildi

AA & Ensonhaber

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasada belirtilen ulusal kriz koşulunu karşılamadığına, bu sebeple anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Yonhap'ın haberine göre mahkeme ayrıca Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından kararın reddedilmesini önlemek üzere Ulusal Meclis'e asker yollayarak kanunları ihlal ettiğini belirtti.

GÖREVDEN ALINDI

Böylece Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onayladı.

Azil kararı sonrası Yoon, derhal görevden alınırken Güney Kore ise 60 gün içinde devlet başkanlığı için seçime gidecek.

SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

Azil davası dışında sıkıyönetim ilanı hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, ülke tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olmuştu.

Yoon, Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin kararıyla ayaklanmaya liderlik etmek ve görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla 19 Ocak'ta tutuklanmış, Güney Kore Savcılığı da 26 Ocak'ta Yoon hakkında bu suçlamalarla iddianame hazırlamıştı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin tutukluluğu iptal etmesi ve fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin vermesiyle Yoon, 8 Mart'ta serbest bırakılmıştı.