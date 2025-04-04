İzmir'de kayıp genç dağ yolunda darbedilmiş halde bulundu

DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evinden Ramazan Bayramı'nın 1'nci günü ayrılan 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas'tan bir daha haber alınmadı.

Telefonla ulaşamayınca durumundan endişe duyan ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Atlas'ın bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken akşam saatlerinde Nafiz Gürman ormanındaki dağ yolunda oturan vatandaşlar hareketsiz şekilde yatan genci buldu.

Vatandaşlar darbedilmesi sonucu yaralanan genci patika yoldan ana caddeye indirirken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Durumu ağır olduğu anlaşılan gencin kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.