Kıymetli Maden Takip Sistemi geliyor! Sahteciliğin önüne geçecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, altında sahteciliğin önüne geçmek amacıyla Kıymetli Maden Takip Sistemi’ni uygulamaya geçiriyor.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı altında sahteciliğin önüne geçmek üzere adımlarını attı.

Bakanlık, Kıymetli Maden Takip Sistemi’ni (KMTS) altında sahteciliği ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla devreye alınıyor.

Uygulama ile kıymetli metallerin üzerine ürün bilgileri yazılacak.

Değerli metaller darphane tarafından takip edilecek.

Uygulamaya geçiş için süre: 1 ay

Rafinelere Kıymetli Maden Takip Sistemi uygulamasına geçiş için 1 ay süre tanındı.

KMTS ile yetki belgesi olan rafinerilerin ürettiği külçe altınlara darphane tarafından izlenebilmesi için etiket konulacak.

Etikette altının üretici, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası gibi bilgileri olacak. Uygulamaya işlenmemiş yatırım amaçlı kullanılan 24 ayar külçe altınlar giriyor.

İşlenmiş takıları kapsamıyor

22 ayar bilezik, yüzük gibi işlenmiş takılar uygulamanın dışında kalıyor.

KMTS ile iki farklı ambalajda güvenlikli etiket uygulanacak. Buna göre 0,5-100 gram ürünler, kart ambalaj içine konacak.

Güvenlikli etiket kart ara katmanına yerleştirilecek.

100 gram üzeri ağırlıktaki ürünler ise, dayanıklı şeffaf malzemeli bir ambalaj içine ürün sertifikası ile konacak.

Ürün sertifikası üzerinde güvenlikli etiket ve kod bulunacak. Her rafineri sadece kendi ürettiği kıymetli madeni bu etiketli ambalajla piyasaya sürebilecek.

Vatandaş için paketli altının güvenliği sağlamış olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)