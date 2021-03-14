'Kıymetli maden ve taşlar piyasası'na uluslararası standartlar geliyor

Ekonomi reformları kapsamında yer alan "kıymetli maden ve taşlar piyasası'na uluslararası standartlar gelmesi" konusu kuyumcu sektörünün tabanından olumlu karşılandı.

Ekonomi reformlarını kamuoyuna açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulmasının hedeflendiğini aktarmıştı.

SEKTÖR YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Buna göre, söz konusu piyasa, kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek.

Ayrıca, piyasada kayıt dışılığın azaltılması için tedbirler alınacak, kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilecek.

"İŞ YERLERİNDE GÜVENLİK, EĞİTİMLİ PERSONEL VE SERMAYE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ GEREKİYOR"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, kıymetli maden ve taşlar piyasasının uluslararası standartlara kavuşması konusunu gündeme getirdiklerini söyledi.

Çavuşculu, sistemin yeni bir düzenleme gerektirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedefler sektörümüz açısından çok önemli. Bu konularda özellikle kuyumcu dükkanı açabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İş yerlerinde güvenlik, eğitimli personel ve sermaye standartlarının belirlenmesi önem arz ediyor. Bugüne kadar sektörün düzenlendiği bir kanun bulunmuyor. Şu anda Ticaret Bakanlığında, İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde perakende kuyumculukla ilgili yeni bir mevzuat çalışması var. Görüşlerimizi bildirdik.

ALINAN KARARI SEKTÖR OLARAK DESTEKLİYORUZ

Bunun haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı reform çerçevesinde, piyasanın baştan aşağıya, ayar evlerinden aracı kuruluşlara, rafinerilerden kuyumculara kadar ele alınacağı anlaşılıyor. Bundan da biz sektör olarak çok mutluyuz ve destekliyoruz."

Şu anda her önüne gelen kişinin kuyumcu dükkanı açabildiğini, kuyumcu kisvesi altında dolandırıcılık yapanların da çıktığını ifade eden Çavuşculu, böylece tüketicilerin mağdur edildiğini, kendilerine de çok fazla şikayet geldiğini dile getirdi.

Çavuşculu, söz konusu düzenlemeler yapılırken, sektör temsilcileri olarak bu toplantılarda yer almak istediklerini, önerileriyle çalışmalara katkı sunabileceklerini bildirdi.