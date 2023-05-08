Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogramı 1 milyon 393 bin liraya çıktı Standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla kapadı.

AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram değeri yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 257 bin lira, en yüksek 1 milyon 393 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artarak 1 milyon 393 bin liradan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 474 milyon 468 bin 647,81 lira, işlem miktarı ise 1.821,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 497 milyon 908 bin 184,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsası işlemleri

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.