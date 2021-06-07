Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatları belirlendi

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1.050 lira, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 euro olarak saptadı.

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak isteyen vatandaşların bir tercihi de Kızılay'a vekalet vererek, görevini gerçekleştirmek oluyor.

Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.

YURT İÇİNDE 1.050 LİRA

Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1.050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.

VEKALETLE KURBAN KESİMİNDE KIZILAY MODELİ ÖRNEĞİ

Kızılay'ın "Kurban'da Kızılay Modeli" sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek.

ET VE SÜT KURUMU KOMBİNALARINDA KAVURMA VEYA KIYMA KONSERVESİ

Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

YAPILAN İŞLEMLER KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLECEK

Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek.