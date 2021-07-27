Kızılbük GYO, halka arz ediliyor

Sinpaş GYO'nun bağlı ortaklığı Kızılbük GYO'nun yüzde 25'inin, ek satış halinde ise yüzde 30'unun halka arz edilmesi planlandı.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) bağlı ortaklığı olan ve turizm sektöründe faaliyet gösterecek Kızılbük GYO'nun 60 milyon lira nominal değerli, ek satış olması halinde ise 12 milyon lira nominal değerli payları daha halka arz edilecek.

YÜZDE 30'U HALKA ARZ EDİLECEK

Dün akşam KAP'a gönderilen halka arz izahnamesine göre, toplam 240 milyon lira toplam sermayesi olan Kızılbük GYO'nun yüzde 25'i, ek satış olması durumunda ise yüzde 30'u halka arz edilecek.

Payların halka arz fiyatı 15.8 olarak belirlenmişti. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.

EK SATIŞ DA OLUNSA TOPLAM 1.14 MİLYAR LİRALIK ARZ

İzahnamede yer alan bilgilere göre, halka arz eden pay sahibi halka arzdan ek satış hariç toplam 948 milyon lira, ek satış olması halinde ise 1 milyar 140 milyon lira gelir elde edecek.

ARZIN YÜZDE 60'I YURT İÇİ BİREYSEL YATIRIMCILARA

Halka arz edilecek payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı da kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.